Frambuazlı çiçek kurabiye tarifi

Malzemeler:

270 g tereyağı

185 g pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya

2 yumurta

100 g toz badem

5 su bardağı un

1 su bardağı frambuaz marmeladı

1 tutam tuz

Üzeri için:

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Tereyağı ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabında yumuşayıncaya kadar karıştırın. Yumurta, tuz ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Toz bademi ve kalan tüm malzemeyi unla karıştırın. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru yağlı kağıt arasında 4 mm kalınlığında açıp çiçek şeklindeki kurabiye kalıbıyla kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Dizdiğiniz parçaların yarısının ortasına şekilli küçük bir kalıpla delikler açın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Kurabiyeler piştikten sonra tel ızgara üzerine alıp soğutun. Düz olan kurabiyelerin ortasına bir tatlı kaşığı marmelat koyup delikli olan kurabiyeyi üzerine kapatın. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.