Halka tatlısı tarifi
Malzemeler:
Hamuru için
120 ml süt
50 gr tereyağı
Yarım tatlı kaşığı toz şeker
1 su bardağı un
3 yumurta
1 tutam tuz
Şerbet için
100 gr toz şeker
1 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Süt, tuz, tereyağı ve şekeri bir tencerede kaynatın. Unu ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Hamur toparlanmaya başlayınca ocağın altını kapatın. Soğuyunca yumurtaları teker teker kırarak hamura yedirin. Hamuru krema sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt üzerine halka şeklinde sıkın. Ayçiçeği yağını tavada iyice ısıtın. Hamur halkalarını kağıt üstte kalacak şekilde yağın içine atın. Bir süre bekleyip kağıtları üzerinden alın ve önlü arkalı kızartın. Pişen halkaları maşa ile alıp servis tabağına aktarın. Şeker, su ve limon suyunu kısık ateşte kaynatarak şerbeti hazırlayın. Soğuyan tatlıların üzerine sıcak şerbet gezdirerek dökün. Şerbeti çekinceye kadar bekletin. Ilık servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.