Hindistan cevizli pasta tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1/2 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı kahverengi şeker

2 su bardağı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Süslemek için

Taze Hindistan cevizi

Kreması için

2 yumurta akı

1/2 su bardağı pudra şekeri



Not: Eğer kahverengi şeker kullanmak isterseniz, onu da mutfak robotunda çekerek pudra haline getirebilirsiniz.



Hazırlanışı:

Hindistan cevizi rendesini Hindistan cevizi sütünde 30 dakika bekletin. Yumurtalarla şekeri mikser ile 5 dakika çırpın. Yağ ve Hindistan cevizi karışımını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı bir kek kalıbına dökerek önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar 30-35 dakika pişirin. Fırından alın, 10 dakika soğutun. Bu sırada kremayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için 2 yumurta akını iyice çırpın, şekeri azar azar ekleyerek iyice koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. Soğumuş olan kekin üzerini kremayla ve ince Hindistan cevizi dilimleriyle süsleyebilirsiniz.