İncirli, Antep fıstıklı ve ballı toplar tarifini mutlaka deneyin!

Malzemeler:

100 gr file Antep fıstığı

50 gr tuzsuz badem içi

100 gr hurma

200 gr kurutulmuş incir

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 yemek kaşığı bal

Yarım çay kaşığı tarçın

Üzeri için

Kakao



Hazırlanışı:

Antep fıstığı ve bademleri mutfak robotuna alıp ufalayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp iri parçalar şeklinde doğranmış incirlerle birlikte mutfak robotuna ekleyin. Robotu tekrar çalıştırıp malzemeleri biraz daha ezin. Portakal kabuğu, bal ve tarçını ilave edip bir süre daha mutfak robotunu çalıştırın. Karışımdan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Üzerlerine hafifçe kakao serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.