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İncirli, Antep fıstıklı ve ballı toplar

İncirli, Antep fıstıklı ve ballı toplar tarifini mutlaka deneyin!

Malzemeler:
100 gr file Antep fıstığı
50 gr tuzsuz badem içi
100 gr hurma
200 gr kurutulmuş incir
1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
2 yemek kaşığı bal
Yarım çay kaşığı tarçın
Üzeri için
Kakao

Hazırlanışı:
Antep fıstığı ve bademleri mutfak robotuna alıp ufalayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp iri parçalar şeklinde doğranmış incirlerle birlikte mutfak robotuna ekleyin. Robotu tekrar çalıştırıp malzemeleri biraz daha ezin. Portakal kabuğu, bal ve tarçını ilave edip bir süre daha mutfak robotunu çalıştırın. Karışımdan yarım ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Üzerlerine hafifçe kakao serpip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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