Davet sofralarınıza lezzet ve renk katacak incirli ve tarçınlı hurma tatlısı tarifi.
Malzemeler:
250 gr incir
250 gr hurma
500 ml krema
70 gr toz şeker
125 ml Hindistan cevizi sütü
1 pandispanya
2 gr sahlep tozu
Sunum için
Kuru meyve
50 ml dondurma
Hazırlanışı:
İncir ve hurmaları küçük doğrayın. Kremanın yarısını tavaya alın. İncir ve hurmaları da ilave ederek kaynatın. Ocakta kaynarken çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Yumuşayan karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. El brender’ı ile püre kıvamına getirin. Diğer tarafta Hindistan cevizi sütü ile kremanın kalan yarısını karıştırın. Toz şekeri de ilave edip kaynatın. Kaynarken sahlep tozunu ilave edip kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Hazırladığınız sos ile pandispanyayı ıslatıp üzerine incirli hurma püresini ekleyin. Dilerseniz küçük yuvarlak bir kalıpla kesin. Servis tabağına alıp kuru meyve ve dondurma ile servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.