Davet sofralarınıza lezzet ve renk katacak incirli ve tarçınlı hurma tatlısı tarifi.

Malzemeler:

250 gr incir

250 gr hurma

500 ml krema

70 gr toz şeker

125 ml Hindistan cevizi sütü

1 pandispanya

2 gr sahlep tozu

Sunum için

Kuru meyve

50 ml dondurma



Hazırlanışı:

İncir ve hurmaları küçük doğrayın. Kremanın yarısını tavaya alın. İncir ve hurmaları da ilave ederek kaynatın. Ocakta kaynarken çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Yumuşayan karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. El brender’ı ile püre kıvamına getirin. Diğer tarafta Hindistan cevizi sütü ile kremanın kalan yarısını karıştırın. Toz şekeri de ilave edip kaynatın. Kaynarken sahlep tozunu ilave edip kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Hazırladığınız sos ile pandispanyayı ıslatıp üzerine incirli hurma püresini ekleyin. Dilerseniz küçük yuvarlak bir kalıpla kesin. Servis tabağına alıp kuru meyve ve dondurma ile servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.