İskoç kurabiyesi

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Yeni yılı kurabiye tadında geçirmek için kolları sıvayın. Bu kurabiyelerin görünümü de kokusu kadar şahane! İster sevdiklerinize vereceğiniz hediyelerin içine ekleyin isterseniz bol bol yiyerek kendinizi şımartın!

20 adet kişilik hazırlama süresi 40 dakika pişirme süresi 10 dakka

Malzemeler

• 125 gr tereyağı

• 60 gr şeker

• 1 yemek kaşığı şekerli vanilin

• 200 gr un

• Tuz

• 2 tatlı kaşığı kabartma tozu

• Un, zemini unlamak için



Hazırlanışı

Fırını 160 derecede ısıtın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Tereyağını şeker ve şekerli vanilinle birlikte krema kıvamında çırpın. Un, bir tutam tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Un karışımının yarısını şekerli tereyağıyla karıştırın. Ardından kalan unu ilave edin. Hamuru unlanmış bir zeminde yaklaşık dört milimetre kalınlığında açıp kalıplarla kesin. Kurabiyeleri çatal ve küçük kalıplar kullanarak süsleyin. Kurabiyeleri tepsiye yerleştirin ve fırında 10 dakika pişirin. Soğumaya bırakın ve dikkatlice tepsiden alın. İskoç kurabiyelerini kutularda saklayın.



