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Kakaolu bademler

Bademleri kakaoya bulayıp kendinize bir nefis atıştırmalık hazırlayın.

Malzemeler:
100 gr bitter çikolata
1.5 su bardağı badem
Yarım su bardağı kakao

Hazırlanışı:
Bademleri yapışmaz yüzeyli tavada birkaç dakika kavurup soğumaya bırakın. Çikolatayı küçük parçalara bölüp cam bir kaseye alın. İçi kaynayan su dolu bir tencerenin üzerine kaseyi yerleştirip eriyinceye kadar bekletin. Tamamen eridikten sonra çikolatayı oda ısısında 20 dakika bekletin. Kakaoyu bir kaseye alın.  Bademleri çikolataya batırıp bolca kakaoya bulayın. Fazla kakaoyu silkeleyip çikolata oda ısısında donuncaya kadar beklettikten sonra servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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