Kan portakallı sünger kek tarifi

Malzemeler:

Kek için:

2 yumurta

60 g esmer şeker

60 g un

30 g tereyağı

Kan portakallı jöle için:

160 ml kan portakalı suyu

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 yaprak jelatin

Üzeri için:

150 g bitter çikolata



Hazırlanışı:

Kan portakallı jöle için portakal suyu ve esmer şekeri bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. Jelatini küçük bir kaseye alın. Üzerine soğuk su ekleyip bekletin. Jelatin yumuşadığında sudan çıkarın ve kan portakallı şuruba ekleyin. Jelatin tamamen çözünene kadar karıştırın. Jöleyi yağlı kağıt serili yuvarlak bir fırın kabına alıp buzdolabında birkaç saat donması için bekletin. Sünger kek karışımı için yumurta ve esmer şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla şeker tamamen eriyene kadar yaklaşık 5 dakika çırpın. Un ve eritip soğuttuğunuz tereyağını da ilave ederek tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar çırpmaya devam edin. Karışımı yağlı kağıt serili muffin kalıplarına yaklaşık birer yemek kaşığı olacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 7-10 dakika pişirin. Fırından alıp soğuması için bir ızgara tel üzerine alın. Kan portakallı jöleyi buzdolabından çıkarın. 4 cm çapındaki yuvarlak bir kalıpla jöleden parçalar kesin ve yuvarlakları sünger keklerin ortasına yerleştirin. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve sıcakken kan portakalı jölesinin üzerine sürün. Çikolata donduktan sonra servis yapın.