Karpuz sorbe tarifi

Malzemeler:

1/2 orta boy karpuz

2 yemek kaşığı taze lime suyu

30 g toz şeker

50 ml su



Hazırlanışı:

Su ve şekeri küçük bir tencerede, şeker eriyinceye kadar karıştırarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Karpuz dilimlerini lime suyu ile birlikte mutfak robotundan geçirip süzün. Hazırladığınız şurupla karıştırarak derin dondurucuya koyun. Bir saat sonra dondurma makinenizin haznesine koyup, yarım saat işlemden geçirin. Dondurma makineniz yoksa karışımı derin dondurucuya dayanıklı, yayvan bir kaba dökün. 30 dakikada bir çıkarıp bir çatalla karıştırın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.