Tavada mayasız katmer tarifi...

Malzemeler

60 g tereyağı

12 baklava yufkası

8 yemek kaşığı toz şeker

8 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

3 yemek kaşığı kaymak



Hazırlanışı

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Baklava yufkalarından üç tanesini aralarına tereyağı sürerek üst üste dizin. Üzerine toz şeker ve Antep fıstığı serpin. Kaymak ilave edin ve katlayarak şekil verin. Katmerlerin üzerine tekrar tereyağı sürün ve yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Üzerine bal gezdirin. Dondurma ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

