Kaymaklı kadayıf tatlısı tarifi

Malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

Kaymak



Hazırlanışı:

Büyük bir tavayı ısıtın. Tereyağını ekleyip eritin. Büyük parçalar şeklinde koparılmış tel kadayıfı ilave edip 10 dakika kavurun. Şekeri ilave edip 5 dakika daha kavurun. Kavrulmuş kadayıfı tepsiye alın. Bir süre bekletip kareler şeklinde kesin. Antep fıstığı serpip birer parça kaymakla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.