Kaymaklı kadayıf tatlısı tarifi
Malzemeler:
200 gr tel kadayıf
100 gr tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı
Kaymak
Hazırlanışı:
Büyük bir tavayı ısıtın. Tereyağını ekleyip eritin. Büyük parçalar şeklinde koparılmış tel kadayıfı ilave edip 10 dakika kavurun. Şekeri ilave edip 5 dakika daha kavurun. Kavrulmuş kadayıfı tepsiye alın. Bir süre bekletip kareler şeklinde kesin. Antep fıstığı serpip birer parça kaymakla birlikte servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.