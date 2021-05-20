Kestaneli tiramisu nasıl yapılır? Pelin Uyar Haşhaş’tan kestaneli tiramisu tarifi

Kestaneli tiramisu nasıl yapılır sorusunun yanıtı Pelin Uyar Haşhaş'tan geliyor... Çay ya da kahveye eşlik edebilecek kestaneli tiramisu tarifi, gerekli malzemeler ve yapım aşamalarına birlikte bakalım:

Hazırlayan: SELEN TANYERİ

Fotoğraf: SERHAT HOŞGÜL

Tarif: PELİN UYAR HAŞHAŞ/Kitchen Diaries

Hazırlama süresi: 30 dakika

Hazırlama: +3 saat dinlendirme

Kaç kişilik: 4

KESTANELİ TİRAMİSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gr kedidili

500 gr mascarpone peyniri

4 orta boy yumurta

100 gr toz şeker

300 ml kahve, tercihen espresso

2 yemek kaşığı rom veya marsala şarabı, isteğe bağlı

1 su bardağı kestane şekeri

Kakao

KESTANELİ TİRAMİSU TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

Kahvenizi yaptıktan sonra içine dilerseniz 2 yemek kaşığı rom veya Marsala şarabı ekleyin ve kenara alıp, soğumaya bırakın.

Yumurta beyazlarını sarılardan ayırın.

Yumurta beyazlarını oldukça sert bir şekilde çırpmak için sarısının hiç karışmadığına emin olun.

Set üstü mikserinize yumurta beyazlarını koyun ve katılaşana kadar çırpın, kaseyi ters çevirdiğinizde yumurta beyazları hareket etmeyecek hale geldiğinde hazır demektir.

Ardından başka bir kapta yumurta sarısını şekerle 3-5 dakikas oluk ve pürüzsüz olana kadar çırpın.

Hazır olunca mascarpone peynirini ekleyin ve mikserde yavaşça çırpın. Sertleştirilmiş yumurta beyazlarını spatula ile söndürmeden bu karışıma ekleyin.

Kedidillerini kahveye daldırın, çok fazla kahve emmemeli, aksi takdirde tiramisunuz çok ıslak olur.

Daha sonra bunları tekli sunum kaplarının altına yerleştirin.

Üzerine mascarpone kremasını, onun da üzerine ezmiş olduğunuz kestane şekerlerini koyup bu işlemi bir kere daha tekrarlayın.

En üstüne kakao serpip, buzdolabında ortalama 3 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.