Baton tiramisu tarifi

Malzemeler:

2 paket kedi dili bisküvisi

1 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 su bardağı ılık süt

Dolgusu için

3 su bardağı süt

1.5 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı toz jelatin

200 gr labne peyniri

Yarım çay bardağı rendelenmiş çikolata

Üzeri için

Kakao

Çırpılmış krema

Rendelenmiş çikolata



Hazırlanışı:

Baton kek kalıbını streç film ile kaplayın. Kahveyi şeker ilave ettiğiniz sütün içerisinde eritin ve kedidili bisküvileri kalıbın önce tabanlarına sonra yan duvarlarına dizin. Toz jelatinin üzerine 1-2 yemek kaşığı su serpiştirin ve birkaç dakika bekletin. Dolgusu için süt, şeker, vanilya, un ve yumurta sarısını tencerede karıştırın ve orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Jelatini karışıma ekleyip eriyinceye kadar karıştırın ve oda ısısında ılınmaya bırakın. Mikserle çırparak soğutun. Labne peyniri ekleyin. Rendelenmiş çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı baton kalıba aktarın. Üzerini kahveli süte batırılmış bisküvilerle kapatın ve 2 saat derin dondurucuda beklettikten sonra kalıptan çıkartın. Üzerine kakao serpiştirip krema ve çikolata ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

