Tiramisu tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı koyu kahve (ılınmış)

2 yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

250 g mascarpone peyniri

250 ml krema

250 g kedi dili bisküvi

Üzeri için:

8 böğürtlen

Kakao

Taze nane yaprakları



Hazırlanışı:

Yumurta sarıları ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabında şeker tamamen eriyene kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Peyniri ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Ayrı bir kapta kremayı katılaşıncaya kadar çırpın ve azar azar peynir karışımına ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Bisküvilerin yarısını kahveye batırıp geniş ağızlı kadehlere dizin. Peynir karışımının yarısını bisküvilerin üzerine yayın. Kalan bisküvileri aynı şekilde kahve ile ıslatıp kremanın üzerine dizin. Kalan krema ile bisküvilerin üzerini kapatın. Bir gece buzdolabında dinlendirin. Böğürtlen, kakao ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.