Kırmızı meyveli pavlova

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Kırmızı meyveli pavlova tarifi

- kişilik -

Malzemeler

Pavlova için

8 yumurta akı

440 g pudra şekeri

1 tutam tuz

Krema için

400 ml krema

1 çay bardağı pudra şekeri

Arası ve üzeri için

Ahududu

Frenk üzümü

Çilek



Hazırlanışı

Pavlovayı hazırlamak için yumurta aklarını 3 dakika çırpın. Azar azar şekeri ilave ederek çırpmaya devam edin. Yumurta ve şeker iyice kabardıktan sonra karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine eşit üç yuvarlak olacak şekilde dökün. Fırının kapağını hafif açık bırakarak önceden ısıtılmış 110 derece fırında bir saat pişirin. Pavlovalarınız soğuduktan sonra fırından çıkartın. Kremayı pudra şekeri ile birlikte çırpıp ilk pavlova katının üzerine yayın. üzerine meyvelerden yerleştirip diğer pavlovayla meyvelerin üzerini kapatın. Pavlovanız üç kat olacak şekilde aynı işlemi tekrarlayın. En üste çok az krema sürüp bol meyve ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.