Kuru üzümlü ekmek tatlısı tarifi

Malzemeler:

8 dilim bayat ekmek

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı yağsız süt

3 yemek kaşığı esmer şeker

2 yumurta

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı hindistan cevizi

Üzeri için

Pudra şeker



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayıp fırın kabını yağlayın. Ekmeklerin kenarlarını kesip, küçük karelere bölün. Üzerlerine tereyağı sürün. Ekmekleri yağladığınız kaba üst üste dizin. Süt, şeker ve yumurtaları bir kasede çırpın. Ekmeklerin üzerini bu karışımla kaplayın. Üzümleri serpip 30 dakika bekletin. Üzerine hindistan cevizi serpip 30 dakika pişirin. Ilınınca servis tabağına alın. İsteğe göre üzerine pudra şeker serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.