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Labne peynirli soğuk tatlı

Labne peynirli soğuk tatlı tarifi

Malzemeler:
50 g süt
250 g bitter çikolata
100 g labne peyniri
2 adet bitter çikolatalı gofret
Üzeri için
4-5 adet iri kırılmış fındık

Hazırlanışı:
Sütü bir sos tenceresine alın. İri parçalara böldüğünüz çikolataları ilave edin. Çikolatalar iyice eriyinceye kadar karıştırarak kaynatıp ocaktan alın. Labne peynirini ilave edip karıştırın. Bir kalıbı yağlı kağıt ile kaplayın. Karışımın yarısını kalıba dökün. Araya iri kestiğiniz bitter gofretleri ekleyin. Kalan karışımla üzerini kaplayıp, üzerini yağlı kağıtla kapatın. Dondurucuda en az iki saat dinlendirin. Üzerini iri kırılmış fındık ile süsleyerek soğuk servis edin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.

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