Limon kremalı tart tarifi

Malzemeler:

2+ ¼ su bardağı un

1 paket vanilya

150 gr tereyağı (oda ısısında yumuşatılmış)

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı süt

1 yumurta sarısı

Limonlu krema için

2 yumurta

1 su bardağı mısır nişastası

3.5 su bardağı süt

1.5 çay bardağı toz şeker

2 limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu



Hazırlanışı:

Derin bir kapta un ve vanilyayı karıştırın. Tereyağı, şeker, süt ve yumurta sarısını ekleyip iyice yoğurun. Streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Limonlu krema için tencereye süt ve şekeri ekleyip kaynatın. Ayrı bir yerde yumurtaları çırpın. Üzerine nişastayı ekleyip karıştırın. Kaynayan şekerli süte nişastalı yumurtayı yavaş yavaş ilave edip hızlı bir şekilde karıştırın. Son olarak limon suyunu ve rendelenmiş kabukları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Mikser ile 3-4 dakika çırpıp soğumaya bırakın. Tart kalıbını tereyağı ile yağlayıp unlayın. Hamurun üzerine un serperek tart kalıbı büyüklüğünde açıp kalıba yerleştirin. Limonlu krema soğuduktan sonra tekrar mikser ile çırpın ve tart hamurunun üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 25-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra buzdolabında 1 gece dinlendirin. Üzerini süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

