Limonlu sorbe tarifi

Malzemeler:

275 gr toz şeker

600 ml su

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı limon suyu

30 gr pudra şeker

Süslemek için

Limon kabukları

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişirin. Eriyince 5-6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede karıştırın. Limon suyunu ekleyin. Pudra şeker ilave edin. Karışımı buzlukta 1 gece bekletin. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırın. Limon kabukları ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.