Limonlu sorbe tarifi
Malzemeler:
275 gr toz şeker
600 ml su
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 su bardağı limon suyu
30 gr pudra şeker
Süslemek için
Limon kabukları
Nane yaprağı
Hazırlanışı:
Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişirin. Eriyince 5-6 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu bir kasede karıştırın. Limon suyunu ekleyin. Pudra şeker ilave edin. Karışımı buzlukta 1 gece bekletin. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırın. Limon kabukları ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.