Limonlu sorbe tarifi

Malzemeler:

150 g taze sıkılmış limon suyu

250 g su

50 g şeker



Hazırlanışı:

Suyu 60 derecede ısıtın. Üzerine şekeri ve limon suyunu ilave edin. Karışım oda sıcaklığına geldiğinde, ev tipi dondurma makinesine koyun. Eğer dondurma makineniz yoksa buzdolabınızın dondurucu bölümüne koyabilirsiniz. Bu durumda daha kremsi bir yapı elde etmek için her 10-15 dakikada bir malzemeyi ezerek karıştırmanız gerekiyor. Karışım hazır olunca, dondurucuda üç saat bekletin. Servis ederken taze nane kullanabilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.