Hafif ve lezzetli madelaines tarifi

Malzemeler:

150 gr tereyağ

140 gr şeker

24 gr bal

10 gr limon kabuğu rendesi

165 gr yumurta (Bir yumurta ortalama 50 gr)

150 gr un

4 gr kabartma tozu

Bir tutam tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını ve şekeri krem olana kadar iyice çırpın. Bal, tuz ve limon kabuğu rendesini bu karışıma ekleyin. Yumurtaları da teker teker karışıma katarken, bir yumurtayı yedirdikten sonra diğerini ekleyerek devam edin. Un ve kabartma tozunu karıştırarak, hazırladığınız harca ekleyin. Madlen kalıplarını yağlayıp, unlayın ve harcı kalıplara dökün. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Tel üzerinde soğumaya bırakın. Kalıbı ters çevirerek çıkartabilirsiniz. İsterseniz erimiş çikolataya daldırarak ve Hindistan cevizi ya da benzeri çerezlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.