Makaron Tarifi

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Bu makaron tarifini çok seveceksiniz!

- kişilik -

MALZEMELER:

• Bademli karışım için

• 200 gr toz badem

• 200 gr pudra şekeri

• 73 gr yumurta akı

• Gıda boyası (toz veya jel)

MERENG İÇİN:

• 200 gr toz şeker

• 50 gr su

• 73 gr yumurta akı



HAZIRLANIŞI:

Fırını 160' önceden ısıtın.



BADEMLİ KARIŞIM:

• Badem tozunu elekten geçirin, tekrar doğru gramajda olduğunu kontrol edin, içine pudra şekerini eleyerek ekleyin.

• Üstteki karışıma 73 gr yumurta akını ve gıda boyasını, yassı silikon spatula ile iyice karıştırın.

MERENG:

• Altı kalın bir sos tenceresine 200 gr toz şekeri dökün, üzerine 50 gr suyu ekleyin.

• Bu karışımı ocağa alın ve şeker termometresi yardımıyla 118 dereceye gelene kadar orta/yüksek ateşte tutun. Karışım 114 dereceye geldiğinde setüstü mikserde 73 gr yumurta akını çırpmaya başlayın.

• Yumurta köpürmeye başladığında şeker 118 dereceye gelmiş olacak.

• 118 dereceye gelen şekeri hiç vakit kaybetmeden ocaktan alın ve mikserde çırpılmakta olan yumurta akına yavaşça akıtın.

• Mikser yüksek hızda çırpın.

• Ardından merengi üç aşamada bademli karışıma yumurta akını söndürmeden yanlardan alarak silikon spatula ile yedirin.

• Sıkma torbasına 7-8 mm sıkma ucu yerleştirip makaronları 3-4 cm çapında yağlı kağıt üzerine sıkın.

• 12 dakika pişirin.