Makaron Tarifi
Bu makaron tarifini çok seveceksiniz!
- kişilik
-
MALZEMELER:
• Bademli karışım için
• 200 gr toz badem
• 200 gr pudra şekeri
• 73 gr yumurta akı
• Gıda boyası (toz veya jel)
MERENG İÇİN:
• 200 gr toz şeker
• 50 gr su
• 73 gr yumurta akı
HAZIRLANIŞI:
Fırını 160' önceden ısıtın.
BADEMLİ KARIŞIM:
• Badem tozunu elekten geçirin, tekrar doğru gramajda olduğunu kontrol edin, içine pudra şekerini eleyerek ekleyin.
• Üstteki karışıma 73 gr yumurta akını ve gıda boyasını, yassı silikon spatula ile iyice karıştırın.
MERENG:
• Altı kalın bir sos tenceresine 200 gr toz şekeri dökün, üzerine 50 gr suyu ekleyin.
• Bu karışımı ocağa alın ve şeker termometresi yardımıyla 118 dereceye gelene kadar orta/yüksek ateşte tutun. Karışım 114 dereceye geldiğinde setüstü mikserde 73 gr yumurta akını çırpmaya başlayın.
• Yumurta köpürmeye başladığında şeker 118 dereceye gelmiş olacak.
• 118 dereceye gelen şekeri hiç vakit kaybetmeden ocaktan alın ve mikserde çırpılmakta olan yumurta akına yavaşça akıtın.
• Mikser yüksek hızda çırpın.
• Ardından merengi üç aşamada bademli karışıma yumurta akını söndürmeden yanlardan alarak silikon spatula ile yedirin.
• Sıkma torbasına 7-8 mm sıkma ucu yerleştirip makaronları 3-4 cm çapında yağlı kağıt üzerine sıkın.
• 12 dakika pişirin.