Marshmallow’lu çikolatalı cookie

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40 adet kişilik 45 dakika

Malzemeler

• 75 gr un

• 50 gr tam buğday unu

• 1 tutam tuz

• 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

• 1/2 tatlı kaşığı karbonat

• 1/2 tatlı kaşığı tarçın

• 75 gr tereyağı

• 75 gr esmer şeker

• 2 yumurta

• 20 büyük marshmallow

• 500 gr bitter çikolata



Hazırlanışı

Fırını 175 derecede ısıtın (alt-üst ısıtma). Un, tam buğday unu, tuz, kabartma tozu, karbonat ve tarçını karıştırın. Bir kasede tereyağını şekerle birlikte krema kıvamında çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırın. Un karışımını ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan yemek kaşığıyla parçalar alın ve aralıklı olarak (hamur yayılacaktır) yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Fırında 6-8 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Kurabiyeler pişerken marshmallow’ları enine ikiye bölün. Kurabiyeleri fırından çıkarın ve marshmallow’ları üzerine yerleştirin. Fırında iki dakika yumuşatın. Fırından alın ve marshmallow’ları spatulayla bastırın. Tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

Çikolatayı doğrayıp benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Kurabiyeleri çikolataya batırın. Bunun için çatal kullanabilirsiniz. Kurabiyelerin tamamını çikolatayla kaplayın ve tel ızgara veya yağlı kağıt üzerinde kurumaya bırakın.

