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Meyveli irmikli puding

Mevsim meyveleriyle nefis irmikli puding tarifi

Malzemeler:
1 lt süt
Yarım paket vanilya
10 yemek kaşığı toz şeker
9 yemek kaşığı irmik
2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
100 g tereyağı
Mevsim meyveleri

Hazırlanışı:
Tencereye sütü ve şekeri koyup, orta ısılı ocakta kaynatın. Kaynamaya başlayınca irmiği ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp içine margarin, Hindistan cevizi rendesi ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. İrmikli pudingi servis kuplarına paylaştırın. Buzdolabında 4-5 saat kadar bekletin ve dilediğiniz meyvelerle süsleyin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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