Meyveli jöleli krema tarifi

Malzemeler:

100 g frambuaz

100 g böğürtlen

100 g çilek

1 paket çilekli jöle

200 ml krema

200 g labne peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri



Hazırlanışı:

Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Kupların içine meyveleri paylaştırın ve üzerine hazırladığınız jöleden birer kepçe dökün ve kupları bir yere dayayarak (yumurta kartonu olabilir) buzdolabına alın ve iyice soğumasını sağlayın. Ayrı bir kasede krema, labne peynir ve pudra şekerini mikser ile koyulaşana kadar çırpın. Katılaşan kremayı bir sıkma torbasına alıp jölenin yanındaki boşluğa sıkın ve buzdolabına alıp iyice soğutun. Üzerini frambuaz, böğürtlen ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.