Meyveli milföy

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Meyveli milföy tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

6 yaprak milföy hamuru

1 kivi

3 dilim ananas

Yarım çay bardağı Frenk üzümü

Kreması için

3 su bardağı light süt

2 çay bardağı toz şeker

2/3 çay bardağı un

2 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

2 yumurta sarısı

Üzeri için

Pudra şekeri

Meyve dilimleri

Kavrulmuş file badem

Bal



Hazırlanışı:

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Milföy hamurlarını ortadan ikiye kesip tepsiye yerleştirin ve fazla kabarmamaları için çatalla delin. önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Kremayı hazırlamak için, vanilya hariç tüm malzemeyi derin bir tencereye alın ve tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında vanilyayı ilave edip karıştırın ve ateşten alın. üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırın. Ayrı bir kapta kivi ve ananası küçük dilimler halinde kesin, frenk üzümlerini de ekleyip karıştırın. Milföy hamurları ılındığında içine kaşık yardımıyla kremasından yayıp üzerine meyve karışımından koyun. Tekrar bir kaşık krema koyun ve diğer milföy hamurunu üzerine kapatın. Milföy hamurları bitene kadar işlemi tekrarlayın. üzerlerine bolca pudra şekeri serpin. Kullandığınız meyve dilimlerinden yerleştirin. Kavrulmuş badem serpin ve birer kaşık bal gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

