Çıtır çıtır kadayıf ile muhallebili kuş yuvası tarifi

Malzemeler:

200 g tereyağı

250 g tel kadayıf

2 yemek kaşığı

pudra şekeri

Muhallebisi için

5 su bardağı süt

2 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket krem şanti

100 g labne

1 vanilya

Üzeri için

File Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Tereyağını eritin. Derin bir kabın içerisine kadayıfları, yağı ve şekeri ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı, varsa muffin kalıplarına, sufle kaplarına veya ısıya dayanıklı tabakların içine koyun. Parmağınızla iyice bastırarak çukur açın ve kalıbın şeklini almasını sağlayın. Hazırladığınız kadayıf dolu kalıplarınızı, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında, pembeleşene kadar pişirin. Muhallebi için derin bir tencereye süt, nişasta, un ve toz şekeri ekleyerek, tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamını almasını sağlayın. Muhallebi olduktan sonra ocağın altını söndürüp, toz krem şanti ve 1 paket vanilyayı ekleyerek mikser yardımıyla çırpın. Ardından labneyi ekleyip, yeniden çırpmaya devam edin. Ilınan muhallebiyi sıkma torbasına doldurup, buzdolabına alarak yaklaşık 1 saat soğumasını bekleyin. Fırından çıkan kızarmış kadayıfların da soğumasını bekleyin ve soğuduktan sonra kalıplarından yavaşça çıkarın. Kadayıf kaseleriniz ve muhallebiniz iyice soğuduktan sonra, muhallebi dolu sıkma poşeti ile kadayıfların içini doldurun. Üzerlerini file Antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.