Muzlu Krep tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 yumurta

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1.5 çay bardağı süt

6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

2 muz

Üzeri için

Toz Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Un, yumurta, şeker, zeytinyağı ve sütü pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpın. Yapışmaz tavaya 1 kepçe krep hamuru dökerek yayın. Her iki tarafını çevirerek orta ateşte pişirin. Harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız krep hamurlarının üzerlerine sürülebilir çikolata sürün Kabuklarını soyduğunuz muzları bütün olarak ortalarına yerleştirip rulo şeklinde sarın. Üzerine Antep fıstığı serpin. Dilimleyerek servis yapın.