Pembe tatlı tarifi

Malzemeler:

500 g çilek

4 yumurta

4 su bardağı süt

1 paket çilekli toz jöle

1 kahve fincanı buğday nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Ahududu sos



Hazırlanışı:

Süslemek için birkaç çileği ayırıp geri kalanını mutfak robotunda ezin. Derin bir tencerede yumurtaları köpürene kadar çırpın. Süt, toz jöle, nişasta ve şekeri ekleyip iyice çırpın. Hazırladığınız karışımı kısık ateşte çırpma teli ile sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pis¸irin. Çilek püresini ilave ederek karıştırmaya devam edin. 3-4 dakika daha pişirerek ocaktan alın. Karışımı küçük kek kalıplarına paylaştırın ve buzluğa yerleştirerek katılaşana kadar bekleyin. Tatlıları servis tabağına ters çevirip ortalarına ahududu sos doldurup servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.