Serin lezzet...

Malzemeler



• Meyveli yoğurt çeşitleri

• Taze sıkılmış meyve suları (üzüm, elma, kivi veya erik, muz)

• Taze meyve

• Popsicle kalıpları

• Taze nane yaprakları

Hazırlanışı

Üzüm, yeşil elma ve kiviyi birlikte sıkın. Ardından kırmızı erik ve muzu birlikte sıkın. Meyveleri tercihen katı meyve sıkacağında sıkın veya tel süzgeçte ezin. Meyveli yoğurt ve ufak doğranmış taze meyve parçalarını, ufak nane yaprakları ile popsicle kalıplarına doldurun. Diğer popsicle kalıplarına taze sıkılmış meyve suları, ufak doğranmış taze meyve parçaları, ufak nane yapraklarını doldurun. Her iki çeşidi de minimum dört saat buzlukta bekletin. Buzlu tabakta taze meyve dilimleri ile servis yapın.