Ara öğünler metabolizmanızın hızlı çalışmasını ve kilo vermenize yardım ederken aynı zamanda verilen kiloların yeniden alınmamasını sağlar. Sadece kilo verme amaçlı değil, daha sağlıklı bir bedene sahip olma ve gün içerisinde enerji düşmesinde kaynaklı oluşabilecek sorunları da engelleyen ara öğünler sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan. Tarifini sizin için verdiğimiz pratik ve sağlıklı fıstık ezmeli muz sandviç aynı zamanda oldukça lezzetli bir ara öğün.

Kilo almanın en büyük sebeplerinden biri tek oturuşta fazla yemek yemek. Oysa öğünler arasında aç kalınmasa, bir şeyler atıştırılsa öğün vaktinde fazla yemek yenmeyecek ve kilo alınmayacak. Bir şeyler atıştırmaktan kasıt cips, şekerleme gibi paketli gıdalar değil tabii. Gün içerisinde bedeninizi yormayacak, enerji verecek gıdalardan söz ediyoruz. Ara öğün adı altında ambalajlı gıda tüketmek, kaş yapayım derken göz çıkarmak olacaktır

Ara Öğün Nedir?

Ara öğünler gün içerisinde sabah, öğle ve akşam yemeklerinin arasında tüketilen ve kan şekerini dengeleyen öğünlerdir. Sağlıklı kilo kaybı için oldukça önemli olan ara öğünler doğal yağ yakma mekanizmasıdır. Çünkü vücut sürekli olarak sindirim halinde olacağından uzun vadede metabolizma hızlanacaktır.

Neden Ara Öğün?

Beslenme uzmanlarından muhakkak duymuşsunuzdur. Gün içerisinde aç kalmayın, ara öğün tüketin. Peki ara öğünler neden bedenimiz için gerekli? İşte sebepleri:

Ani kan şekeri düşmesi ile hissedilen açlığı engeller.

Tek seferde çok yemek yemeyi önler, böylelikle sindirim sistemine bir anda fazla yük binmez.

Ana öğünlerde fazla tüketmeyeceğinizden kilo almanız engellenmiş olur.

Kilo vermeye yardımcı olurken, düzenli ara öğün tüketimi verilen kiloların kalıcı olmasına neden olur.

Gün içerisinde yaşanan enerji kaybı motivasyon düşüşüne ve dikkat eksikliğine neden olur. Ara öğünler ile ihtiyacınız olan enerjiyi alır, motivasyon kaybı ve dikkat eksikliği yaşamazsınız.

Bedene aralıklarla yiyecek girmesi, sindirim sisteminizin sürekli çalışması anlamına gelir. Böylece metabolizmanız hızlanmış olacaktır.





Ara öğünler ile ihtiyacınız olan enerjiyi alır, motivasyon kaybı ve dikkat eksikliği yaşamazsınız.

Ara Öğün Ne Zaman Yenmeli

Herkesin beslenmesi kendi zamanı içerisindedir. Bazıları sabah altıda kalkıp yedide kahvaltı yapar. Bazıları onda kalkar ve kahvaltıyı yapması on biri bulur. Dolayısıyla ara öğünler için tam bir saat aralığı vermek doğru değildir. Ortalama olarak yemek yendikten bir buçuk saat sonra ara öğün yenilebilir.

Bir Ara Öğün Önerisi: Fıstık Ezmeli Muz Sandviç

Şaşırdığınızı buradan bile hissediyoruz. İsminde hiç de diyet çağrışımı olmayan bu ara öğün önerisi sizi şaşırtmasın. Muz yüksek oranda şeker barındırıyor olsa da muzda bulunan şeker meyve şekeri ve kontrollü bir şekilde alındığında meyve şekeri vücuda alınabilecek, sağlıklı bir şeker. Altını çizelim: Kontrollü bir şekilde alındığında… Ara öğünler açlık hissini bastırmasının yanı sıra vücuda enerji vermesi için tasarlanan öğünler. Enerji konusunda muz ve fıstık ezmesinden daha iyi bir ikili düşünemiyorum. Ayrıca muzun içerisindeki yüksek oranda bulunan lifler sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar. Tam bir potasyum kaynağı olan muz, kan basıncını dengeler, kalp sağlığını korur, anemi ve astım ile mücadele eder. Gelelim fıstık ezmesine… Fıstık ezmesi güçlü bir antioksidandır. İçerisinde bulunan E vitamini cildi güzelleştirir. Protein açısından zengindir. Unutkanlık ve halsizlik gibi problemleri çözer.





Enerji konusunda muz ve fıstık ezmesinden daha iyi bir ikili düşünülemezdi.

Hazırlanışı

İhtiyacınız olan 300 gr fıstık, bir blender, bir fırın ve muz. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fıstıkların kabuklarını soyun ve fırın kağıdı üzerine dizin ve 8-10 dakika arasında kavurun. Fırından çıkardığınız fıstıkları blender ile kremamsı bir hale gelene kadar çekin. Muzları dilimleyin. Muz dilimlerinin arasına fıstık ezmesi sürerek sandviç haline getirin. Sağlıklı ve leziz ara öğününüz hazır. Afiyet olsun.

Bir Öneri

Eğer fıstık ezmenizin daha tatlı olmasını isterseniz, fıstıkları blenderdan geçirirken bir çay kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Kremamsı kıvam tutmaz ise bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.