Pratik pasta

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Pratik pasta tarifi...

8 kişilik -

Malzemeler

4 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

4 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Krema için

80 gr tereyağı

280 gr krem peynir

400 gr pudra şekeri

1 küçük şişe vanilya aroması

Süslemek için

Taze çiçekler



Hazırlanışı:

Yumurtalar ve şekeri iyice çırpın. Daha sonra kalan malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin. 18 santimlik kelepçeli kek kalıbına hamuru eşit olarak paylaştırın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar bekletin. Kalıptan çıkarıp enine 3 parçaya kesin. Kek parçalarının arasına bolca krema sürüp üst üste dizin. En üste krema sürün. Taze çiçeklerle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.