Raspberry sos ile panna cotta tarifi

Malzemeler:

250 ml krema

200 ml süt

90 gr şeker

4 yaprak jelatin (12-15 gr)

Sosu için

100 gr raspberry

30 gr black berry

50 gr şeker



Hazırlanışı:

Jelatinleri bir kapta soğuk suyun içerisinde bekletin. Süt, krema ve şekeri bir tencerede karıştırarak kaynatın. Kenara alıp ilk sıcaklığı geçene kadar karıştırarak ılıtın. Jelatinleri sudan alıp elinizle suyunu sıkın ve tencereye ekleyin. İyice karıştırıp jelatinin çözüldüğünden emin olun. Uygun bardak veya kaplara paylaştırıp buzdolabına kaldırın. Tatlınız kalıp haline gelene kadar bekletin (yaklaşık 3 saat). Orman meyveleri ve şekeri mutfak robotuna koyun. Püre haline gelene kadar karıştırıp kenara alın. Katılaşan tatlının üzerine sosu ekleyin. Üzerini orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.