Reçelli berliner tarifi

Malzemeler:

1 paket kuru maya

Yarım su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yumurta

100 g tereyağı

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Dolgusu için

Çilek reçeli

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Pudra şekeri

Nane yaprakları



Hazırlanışı:

Maya, süt ve şekeri geniş bir kasede maya tamamen eriyinceye kadar çırpın. Kalan tüm malzemeyi ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Kıvam alan hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Berliner toplarını kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Reçeli bir sıkma torbasına doldurun ve soğuyan Berlinerlerin kenarından sıkarak içlerini doldurun. Üzerine pudra şekeri serpin. Nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

