Saray sarması malzemeleri, tarifi ve tatlının püf noktalarını anlattık. Saray sarmasının dar vakitlerde yapılabilecek lezzetli bir tatlı olduğundan bahsettik.

Saray sarması, sultan sarması, sultan lokumu olarak da geçer. Hem lezzetli hem de hafif olması nedeniyle sütlü tatlılar arasında en çok rağbet gören tatlıdır. İster akşam yemeği sonrasında ister çay saatlerinde misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Yapımı gayet kolay olan saray sarması, dar vakitlerinizde hayatınızı kurtaracaktır. Lezzetten ödün vermeden tam kıvamında bir saray sarması tarifi vereceğiz. Saray sarması için işte malzemelerimiz!





Saray Sarması İçin Malzemeler

1 lt süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı





Süslemek İçin

1 paket krem şanti

1 bardak soğuk süt

1 paket hindistancevizi







Saray Sarması Hazırlanışı

Saray sarması hazırlamak gayet kolay. Öncelikle süt ve şekeri derin bir tencerede karıştırmaya başlayın. Ocağın altı çok açık olmasın. Üzerine un ve kakao ekleyin. Kıvam alıncaya kadar bu malzemeleri karıştırın. Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edin. İstediğimiz kıvamı alınca kısık ateşte biraz daha karıştırın. Şimdi sıra lezzet katacak tereyağı ve vanilyaya geldi. Onları da ekledikten sonra tüm karışıma iyice yedirin. İyice kaynadıktan sonra karşımı mikserle çırpmaya başlayın. Mikserin düşük seviyede açıp kademeli olarak yükselterek üç dakika kadar çırpmanızda fayda var. Fırın tepsisi ya da bor camın üzerine hindistan cevizi serpin. Eğer fırın tepsisi tercih ediyorsanız, saray sarması yapışmasın diye yağlı kâğıt kullanmayı da ihmal etmeyin. Muhallebi kıvamına gelen karışımı tepsiye yayarak dökün. Eşit şekilde dağılması için karışımı bir spatula yardımıyla düzleştirin. Sıra geldi iç dolgusuna. Kremşanti ve bir bardak soğuk sütü mikserle iyice çırpın. Bu karışımı da muhallebi karışımının üzerine dökün. Tercihen muhallebiyi bir saat kadar dolapta bekletip kremşantiyi ondan sonra ekleyebilirsiniz. Böylelikle üzerine döktüğünüz krem şanti dağılmaz. Buzdolabına kaldırdığınız karışımın iyice soğumasını bekleyin. İki saatlik bir süre yeterli olacaktır. Buzdolabından çıkardığınız karışımı ortadan ikiye bölün. Bu iki parçayı da küçük parçalara bölün ve her birini rulo halinde sarın. Servis ederken üzerine ezilmiş toz antep fıstığı koyarak daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. İşte saray sarması yapmak bu kadar kolay. Şimdi saray sarması için birkaç püf noktası verelim.





Saray Sarması Püf Noktaları

Saray sarması yaparken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, kullanacağız bor camın önceden ıslatılmış olmasıdır. Eğer fırın tepsisi içinde hazırlayacaksanız mutlaka yağlı kâğıt kullanın. Saray sarması lezzetiyle olduğu kadar sunumuyla da göz dolduran bir tatlı olduğundan, muhallebi ve kremşantinin iyice soğuduğundan emin olmadan servis yapmayın. Krem şantinin dağılmasını istemezsiniz. Bir küçük püf noktası da saray sarmasını meyvelerle çeşitlendirebilirsiniz. Saray sarmasına en çok yakışan ve en sık tercih edilen meyve muzdur.





