Şeftali ve erikli sorbe ile mini donut

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Bayılacaksınız!

4 kişilik 45 dakika

Malzemeler:

• 1 bardak toz şeker

• 2 bardak su

• 2 yemek kaşığı limon suyu

• 1 bardak erik, doğranmış

• 2 bardak şeftali, doğranmış

• 8 adet sade mini donut



Hazırlanışı:

Sorbe için, su ve şekeri eriyinceye kadar ısıtın. Ateşten alın ve soğumasını bekleyin. Şekerli şurubu, limon suyu, erik ve şeftalileri pürüzsüz oluncaya kadar blender’dan geçirin. Karışımı çok iyi çektirin. Ardından dondurucuda gece boyu bekletin. Donutlar için fırını 100 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. Donutları ince halkalar halinde dilimleyin. Fırın tepsisine yerleştirin ve kızarıncaya kadar 20-30 dakika fırınlayın. Soğutun ve vakumlu bir kapta saklayın. Donutların üzerine sorbe toplarını koyarak servis edin. Değişik meyvelerle de deneyebilirsiniz. Erik ile mango ya da kavun rahatlıkla yer değiştirebilir.





Tüyo

Sorbenin rengi meyvelerin olgunluğuna ve eriğin türüne bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Olgun kırmızı erikler ile pembe bir sorbe, sarı eriklerle ise portakal rengi bir sorbe elde edersiniz.





