menu

close

menu

close

menu

close

Şekerli çikolatalı cupcake

 22 kişilik   -
Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı
Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin hızı düşürülerek karışıma ekleyin. Son olarak süt ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak şekilde hamur eşit olarak pay edin. 180 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Süslemesi
Kekin üzerini satın aldığınız hazır kırmızı ya da renkli şeker hamurları ile kapatın. Üzerlerine renkli çubuklu şekerler koyun.

En çok okunanlar

Son Eklenenler