Şekerli çikolatalı cupcake

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22 kişilik -

Malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı şeker

150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

300 gr. un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt

80 gr. bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao



Yapılışı

Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin hızı düşürülerek karışıma ekleyin. Son olarak süt ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak şekilde hamur eşit olarak pay edin. 180 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.



Süslemesi

Kekin üzerini satın aldığınız hazır kırmızı ya da renkli şeker hamurları ile kapatın. Üzerlerine renkli çubuklu şekerler koyun.