Şekerli çikolatalı cupcake
22 kişilik
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Malzemeler
3 yumurta
1 su bardağı şeker
150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
300 gr. un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
80 gr. bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın.
Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek
şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin.
Unlu kuru malzemeyi mikserin hızı düşürülerek
karışıma ekleyin. Son olarak süt ve çikolata parçalarını
ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak
şekilde hamur eşit olarak pay edin. 180 derecede
ısınmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
Süslemesi
Kekin üzerini satın aldığınız
hazır kırmızı ya da renkli şeker
hamurları ile kapatın. Üzerlerine
renkli çubuklu şekerler koyun.