Siyah üzüm muhallebisi tarifi

Malzemeler:

1 kg siyah üzüm

125 g mısır nişastası

1 lt su

500 ml süt

100 g file fındık

Siyah üzüm



Hazırlanışı:

Yıkayıp, saplarını ayıkladığınız üzümleri büyük bir tencereye alın. Şeker ve suyu ekleyerek kısık ateşte, yaklaşık 1 saat kaynatın. Pişen karışımı blenderdan geçirip tel süzgeçten geçirerek süzün. Yeniden tencereye aktarıp mısır nişastasını ve sütü ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak, 5-10 dakika daha pişirin. Kuplara paylaştırıp buzdolabında soğutun, üzerini file fındık ve üzüm taneleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.