Siyah üzüm muhallebisi tarifi
Malzemeler:
1 kg siyah üzüm
125 g mısır nişastası
1 lt su
500 ml süt
100 g file fındık
Siyah üzüm
Hazırlanışı:
Yıkayıp, saplarını ayıkladığınız üzümleri büyük bir tencereye alın. Şeker ve suyu ekleyerek kısık ateşte, yaklaşık 1 saat kaynatın. Pişen karışımı blenderdan geçirip tel süzgeçten geçirerek süzün. Yeniden tencereye aktarıp mısır nişastasını ve sütü ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak, 5-10 dakika daha pişirin. Kuplara paylaştırıp buzdolabında soğutun, üzerini file fındık ve üzüm taneleri ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.