Soğuk çikolata tarifi

Malzemeler:

140 g bitter çikolata

40 g toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı vanilya özü

200 ml süt

10-15 parça buz



Hazırlanışı:

Çikolatayı küçük parçalara bölün. Böldüğünüz çikolata, toz şeker, kakao, granül kahve ve 100 ml sütü bir tencereye alın. Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırıp ocaktan alın. Karışımı blender’a alıp üzerine kalan sütü, vanilya özünü ve buzları ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Bardaklara paylaştırıp servis yapın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.