Soğuk çikolata tarifi
Malzemeler:
140 g bitter çikolata
40 g toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı vanilya özü
200 ml süt
10-15 parça buz
Hazırlanışı:
Çikolatayı küçük parçalara bölün. Böldüğünüz çikolata, toz şeker, kakao, granül kahve ve 100 ml sütü bir tencereye alın. Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırıp ocaktan alın. Karışımı blender’a alıp üzerine kalan sütü, vanilya özünü ve buzları ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blender’dan geçirin. Bardaklara paylaştırıp servis yapın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.