Sütlü kabak tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 kg soyulmuş balkabağı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2 su bardağı süt

Üzeri için;

5 tatlı kaşığı kavrulmuş susam

1 tatlı kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı nar tanesi

4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

4 tatlı kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi



Hazırlanışı:

Balkabaklarını küp şeklinde doğrayın. Ceviz içleriyle birlikte tencereye alın. Üzerine şeker ve vanilya serpip hafif kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Nişasta ve sütü başka bir tencerede karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Kaselere paylaştırın. Balkabağı tatlısını muhallebilerin üzerine ilave edin. Kavrulmuş susam, tarçın, nar tanesi, ceviz içi ve Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.