Tarte tatin
4-6 kişilik
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Malzemeler
4-5 adet kırmızı veya sarı elma
150 gr toz şeker
3 yemek kaşığı tereyağı
100 ml su
4-5 parça donmuş milföy hamuru
Hazırlanışı
Elmaları soyun, kararmamaları için limonla
ovun. Büyüklüklerine göre altıya veya
sekize bölün. Şeker, tereyağı ve suyu
okaramel rengini alana kadar kaşıkla
karıştırmadan bir tencerede pişirin. Karamel
hazır olunca tart kalıbına boşaltın, üzerine
elmaları dizin. Elmaların üzerini oda
sıcaklığında yumuşatılmış milföy hamurları
ila kaplayın. Fazla kabarmaması için
çatallal delikler açın. 180 derecede ısıtılmış
fırında 25 dakika pişirin. Krema veya
dondurma ile servise sunun.