Tarte tatin

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4-6 kişilik -

Malzemeler

4-5 adet kırmızı veya sarı elma

150 gr toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

100 ml su

4-5 parça donmuş milföy hamuru



Hazırlanışı

Elmaları soyun, kararmamaları için limonla ovun. Büyüklüklerine göre altıya veya sekize bölün. Şeker, tereyağı ve suyu okaramel rengini alana kadar kaşıkla karıştırmadan bir tencerede pişirin. Karamel hazır olunca tart kalıbına boşaltın, üzerine elmaları dizin. Elmaların üzerini oda sıcaklığında yumuşatılmış milföy hamurları ila kaplayın. Fazla kabarmaması için çatallal delikler açın. 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin. Krema veya dondurma ile servise sunun.