Yer fıstığı kremalı ve bademli tart

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12 kişilik -

Malzemeler

500 gr toz şeker

400 gr tereyağı

500 gr toz badem

80 gr un

8 yumurta

5 gr Türk kahvesi

Yer fıstıklı krema için

400 ml krema

400 ml süt

200 gr yer fıstığı ezmesi

100 gr yumurta sarısı

50 gr toz şeker

150 gr beyaz çikolata

200 gr sütlü çikolata



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri mikserle köpürene kadar çırpın. Yumurtaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Badem, Türk kahvesi ve unu ilave edin. 12 cm çapında ve içleri yağlanmış kalıplara paylaştırıp 150 derece fırında 25 dakika pişirin. Yer fıstığı kreması için, krema, süt, yer fıstığı ezmesi, yumurta sarısı ve şekeri kısık ateşte karıştırarak pişirin. Beyaz çikolatayı ekleyin ve buzdolabında 2 saat bekletin. Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin ve yağlı kağıt üzerine 1 mm kalınlığında dökün. Soğuduktan sonra yuvarlak kalıp yardımıyla yuvarlak parçalar çıkarın. İyice donması için buzdolabında bekletin. Kremayı krema torbasına doldurup küçük bezeler şeklinde kekin üzerine sıkın. Yuvarlak çikolata, krema ve çikolata şeklinde sıralamayı tamamlayın. Servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



