Yer fıstıklı kurabiye tarifi

Malzemeler:

115 g tereyağı

125 g esmer şeker

1 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

225 g fıstık ezmesi

180 g un

1 çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz



Hazırlanışı:

Tereyağı ve esmer şekeri büyük bir kaseye alın. Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın. Başka bir kasede yumurta ve vanilyayı çırpın. Tereyağlı karışıma ekleyip çırpmaya devam edin. Fıstık ezmesi, un, karbonat ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerine çatalla bastırarak yassılaşmasını sağlayın. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.