Zencefilli kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gr yumuşatılmış tereyağı

110 gr esmer şeker

3 su bardağı un

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 çay kaşığı toz zencefil

Yarım su bardağı bal

Üzeri için:

240 gr pudra şeker

1 yumurta akı

1 çay kaşığı limon suyu



Hazırlanışı:

Tereyağı, şeker ve yumurta sarısını mikserle çırpın. Bal, un ve kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Gerekirse un veya bal ilavesi yapın. Hamuru unlanmış tezgahta 5 mm kalınlığında açın. Kalıpla keserek yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Yumurta akını ve limon suyunu mikserle çırpın. Pudra şekeri azar azar ekleyip koyulaşıncaya kadar çırpmaya devam edin. Yağlı kağıttan yapılmış külaha doldurup kurabiyeleri dilediğiniz gibi süsleyin. Servis yapın.