Sıcak bir çorbaya kim 'hayır' diyebilir ki!

Prodüksiyon: Aytaç Özkardaş Gozzi

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Malzemeler:

3 büyük havuç

1 orta boy patates

1 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tepeleme çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kekik

4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 büyük çubuk tarçın

1 defne yaprağı

Rende muskat

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Havuç, patates ve soğanı soyup küp küp doğrayın. Soğan ile patatesi yağda soteleyin. Ardından havuçları ekleyip sotelemeye devam edin. Sotelenen sebzelerin içerisine 4 bardak su ilave edin. İçine bir defne yaprağı atın ve sebzeler yumuşayıncaya dek haşlayın. Yumuşamaya başlayınca çubuk tarçını uzunlamasına ikiye kesin ve içine atın. İyice yumuşayınca tarçını ve defne yaprağını çıkarın, sebzeleri robottan geçirin. Gerekirse 1 bardak soğuk su ilave edin. Tohumları havanda iyice dövün ve tüm baharatları çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber ile çeşnilendirip bir taşım kaynatın.



* EvBahçe dergisinden alınmıştır.

