menu

close

menu

close

menu

close

Acı soslu makarna

Acı soslu makarna tarifi

Malzemeler:
1 paket makarna
4 diş sarımsak
2 acı sivri biber
2 acı kırmızıbiber
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tozşeker
5 çorba kaşığı sıvı yağ
4 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2 su bardağı su
Tuz

Hazırlanışı:
Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Üç kaşık sıvı yağ ekleyip harmanlayın. Sos için; sarımsak ve biberleri temizleyip kıyın. Bir tavaya su, sirke, şeker, tuz, sarımsaklar ve biberleri ilave edip 5 dakika orta ateşte pişirip ocaktan alın. Maydanozları temizleyip kıyın. Maydanoz ve kalan sıvı yağı sosa ekleyip karıştırın. Hazırladığınız biberli sosu makarnanın üzerine gezdirin. Servis tabaklarına paylaştırıp sıcak olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Uşak tarhanalı anneanne eriştesi
Mitite köfteli patates salatası
Kıymalı rulo börek
Beypazarı tarhanalı hindi köftesi
Avokadolu poşe yumurta
Garnitürlü somon fırın
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Uşak tarhanalı anneanne eriştesi
Mitite köfteli patates salatası
Kıymalı rulo börek
Beypazarı tarhanalı hindi köftesi
Avokadolu poşe yumurta
Garnitürlü somon fırın

En çok okunanlar

Son Eklenenler