Acı soslu makarna tarifi

Malzemeler:

1 paket makarna

4 diş sarımsak

2 acı sivri biber

2 acı kırmızıbiber

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tozşeker

5 çorba kaşığı sıvı yağ

4 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi

2 su bardağı su

Tuz



Hazırlanışı:

Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Üç kaşık sıvı yağ ekleyip harmanlayın. Sos için; sarımsak ve biberleri temizleyip kıyın. Bir tavaya su, sirke, şeker, tuz, sarımsaklar ve biberleri ilave edip 5 dakika orta ateşte pişirip ocaktan alın. Maydanozları temizleyip kıyın. Maydanoz ve kalan sıvı yağı sosa ekleyip karıştırın. Hazırladığınız biberli sosu makarnanın üzerine gezdirin. Servis tabaklarına paylaştırıp sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.