Acı soslu makarna tarifi
Malzemeler:
1 paket makarna
4 diş sarımsak
2 acı sivri biber
2 acı kırmızıbiber
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı tozşeker
5 çorba kaşığı sıvı yağ
4 çorba kaşığı beyaz üzüm sirkesi
2 su bardağı su
Tuz
Hazırlanışı:
Makarnayı tuzlu kaynar suda haşlayıp süzün. Üç kaşık sıvı yağ ekleyip harmanlayın. Sos için; sarımsak ve biberleri temizleyip kıyın. Bir tavaya su, sirke, şeker, tuz, sarımsaklar ve biberleri ilave edip 5 dakika orta ateşte pişirip ocaktan alın. Maydanozları temizleyip kıyın. Maydanoz ve kalan sıvı yağı sosa ekleyip karıştırın. Hazırladığınız biberli sosu makarnanın üzerine gezdirin. Servis tabaklarına paylaştırıp sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.