Akşam yemeğine ne pişirsem?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Mevsim sebzeleriyle kışın tadını çıkarın!

4 kişilik -

FIRINDA SEBZELİ TAVUK

Fırını 150 dereceye ısıtın. Karnabahar ve brokoliyi ufak parçalara ayırın. Sarımsakların tepesinde ufak bir parça kesin. Havuçları iki parmak, pırasaları üç parmak kalınlığında kesin. Sebzeleri fırın kabına dizin. Biberiye ve kekiği ayıklayıp ince kıyın. Tavuk butlarını kıyılmış otlarla kaplayıp sebzelerin arasına yerleştirin. Sebzelerin üzerine suyu gezdirin. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp fırına verin. 50 dakika üzeri kapalı pişirdikten sonra karnabahar ve brokolileri başka bir kaba alıp tavukların üzeri kızarana kadar ızgara ayarında pişirin. Kabı fırından çıkartınca brokoli ve karnabaharları tekrar fırın kabına koyup üzerlerine zeytinyağı gezdirip, tuz ve karabiberle tatlandırın.