Akşehir Yahnisi

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4 kişilik -

Malzemeler

400 gr parça kuzu eti

1 su bardağı nohut

250 gr arpacık soğan

10 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı domates salçası

Maydanoz

Karabiber

Tuz



Hazırlanışı

Derin bir tencerede etleri, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanlarla sarımsakları ilave edip karıştırın. Haşlanmış nohut, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocağı kapatın. Servis tabağına alıp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Servis yapın.