Akşehir Yahnisi
4 kişilik
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Malzemeler
400 gr parça kuzu eti
1 su bardağı nohut
250 gr arpacık soğan
10 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
1 tarçın çubuğu
1 yemek kaşığı domates salçası
Maydanoz
Karabiber
Tuz
Hazırlanışı
Derin bir tencerede etleri, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Kabuklarını soyduğunuz arpacık soğanlarla sarımsakları ilave edip karıştırın. Haşlanmış nohut, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocağı kapatın. Servis tabağına alıp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Servis yapın.