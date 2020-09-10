Hem sıcak hem de soğuk yenen nefis biber dolması

Malzemeler

16 dolmalık biber

3-4 domates

1/2 su bardağı zeytinyağı

Su

İç pilav için;

1.5 su bardağı zeytinyağı

7 iri boy soğan

3 su bardağı pirinç

3-4 yemek kaşığı tepeleme kuru nane

2.5 yemek kaşığı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı yenibahar

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Soğanları ince yemeklik doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alın ve soğanları ekleyip orta ateşte hafifçe pişirin. Pirinçleri nişastası gidene kadar yıkayın. Soğanlar yumuşadıktan sonra pirinci ekleyin ve kavurun. Ardından tuz, karabiber, 1 yemek kaşığı kuru nane ve toz şekeri ekleyip iyice karıştırın. Suyunu ilave edip 15 dakika kadar pişirdikten sonra demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra içine yenibaharı ve geri kalan kuru naneyi ekleyip karıştırın. Dolmalık biberlerin saplı kısımlarını kesin ve iç çekirdeklerini çıkartın. Hazırladığınız iç pilavı biberlerin içine doldurun. Domatesleri kalın olacak şekilde doğrayın ve doldurduğunuz biberlerin ağız kısımlarına pirinçler dışarı taşmayacak şekilde yerleştirin. Hazırladığınız dolmaları geniş bir tencereye dizin. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı gezdirin ve dolmaların yarısını geçmeyecek kadar su ilave edip orta ateşte 30-40 dakika pişirin.