Barbunya köftesi tarifi

Malzemeler:

300 gr barbunya

1 yumurta

1 soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

Galeta unu

Kimyon

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Barbunyaları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Barbunyayı mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, pul biber, karabiber ve tuz ekleyip yoğurun. 30 dakika buzdolabında bekletin. Ellerinizi hafif ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayın. Galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Ilık servis yapın.