Barbunya köftesi tarifi
Malzemeler:
300 gr barbunya
1 yumurta
1 soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
Galeta unu
Kimyon
Kırmızı pul biber
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Barbunyaları tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp soğumaya bırakın. Barbunyayı mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, kıyılmış maydanoz, kimyon, pul biber, karabiber ve tuz ekleyip yoğurun. 30 dakika buzdolabında bekletin. Ellerinizi hafif ıslatarak karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayın. Galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın. Ilık servis yapın.